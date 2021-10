Netcompany laver millardkøb

Aftalen om et større opkøb af det græske it-serviceselskab Intrasoft er så godt som faldet på plads.

Netcompany må punge ud med 235 milloner euro, svarende til 1,75 milliarder.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at opkøbet forventes at finde sted inden udgangen af 2021.

- Vi står over for en hidtil uset og spændende tid i Europa, hvor alle samfund nu accelererer og forstår værdien af digitalisering, siger administrerende direktør og stifter af Netcompany, Rogaczewski.

- Jeg er overbevist om, at vi vil spille en fremtrædende rolle i at skabe og forme den nødvendige digitale omstilling, som Europa skal gennemgå i det kommende årti, siger han i forbindelse med, at de to selskaber er blevet enige om en handel.