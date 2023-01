Netcompanys aktie i frit fald

It-selskabet Netcompanys aktie faldt onsdag 21 procent til 250 kroner.

Det står klart efter lukningen af fondsbørsen.

Netcompanys markedsværdi lyder nu på omtrent 16 milliarder kroner.

Selskabet offentliggjorde tidligere på dagen sit årsregnskab, der ellers bød på et gedigent løft i omsætningen.

I 2022 omsatte man for 5,5 milliarder kroner. Det er 53 procent mere end året før.

Det skyldes ikke mindst opkøbet af det luxembourgske selskab Intrasoft, der blev annonceret for et års tid siden, og som nu er en integreret del af koncernen under navnet Netcompany-Intrasoft.

Ifølge investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen er selskabets forventninger til det nye år dog medvirkende til at sende aktien ned.

- Men jeg synes også, at det er en meget hård dom over et - i mine øjne - let skuffende regnskab, sagde han tidligere onsdag til Ritzau.

Selskabet forventer en vækst i omsætningen på mellem 8 og 12 procent i 2023.

I 2022 oplevede man en organisk vækst på 15 procent.

- På den ene side kan forventningerne se forsigtige ud. På den anden side er de måske realistiske nok set i lyset af den underafkøling, som formentlig vil ramme den europæiske økonomi, siger Per Hansen.

Udsigterne er baseret på en forventning om, at Europa vil befinde sig i en recession i det nye år, skriver selskabet onsdag i sit regnskab.

- Det forventes også, at recessionen vil føre til flere 'vent og se'-situationer relateret til beslutninger om, hvornår der skal igangsættes nye projekter med vores kunder, som potentielt vil have negativ indflydelse på omsætning, skriver selskabet.

Selv om Netcompany havde pæn vækst i 2022, er aktien det seneste år drønet ned.

Netcompanys aktie er faldet med næsten 50 procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

26. januar 2022 kunne en aktie således erhverves for cirka 490 kroner.