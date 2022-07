Netflix mister abonnenter for andet kvartal i træk

For andet kvartal i træk mister Netflix abonnenter. Fra april til juni mistede streamingtjenesten 970.000 betalende kunder.

Det fremgår af selskabets kvartalsregnskab, der er offentliggjort tirsdag aften dansk tid.

Det var dog et mindre tab, end hvad Netflix havde forventet.

Netflix har nu knap 221 millioner abonnenter verden over.

- Vores udfordring og mulighed er at accelerere vores indtægter og medlemsvækst og blive bedre til at tjene penge på vores store publikum, lyder det fra selskabet i regnskabsmeddelelsen.

I første kvartal af 2022 mistede selskabet 200.000 abonnenter. Det var første gang i et årti, at tallet gik den forkerte vej.

Dengang faldt Netflix' aktie med 23 procent i eftermarkedet i kølvandet på udmeldingen. Forventningen til det kvartal havde været en stigning på 2,5 millioner abonnenter.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters forventer Netflix til gengæld, at selskabet i tredje kvartal vender tilbage til stigning i antal abonnementer.

Trods tabet af kunder steg indtjeningen i andet kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Netflix tjente omkring 10,5 milliarder kroner mod omkring 9,8 milliarder kroner året inden.

For at bevare sin position som den største streamingtjeneste vil Netflix fremadrettet slå hårdere ned på deling af brugernavn og kode.

- Det er dejligt, at vores medlemmer elsker Netflix' film og tv-serier så meget, at de vil dele dem bredt, lød det fra Chengyi Long, direktør for produktinnovation, i et blogindlæg mandag.

- Men nutidens udbredte deling af brugere mellem husstande underminerer vores langsigtede evne til at investere i og forbedre vores service.

Desuden vil Netflix arbejde sammen med Microsoft om at lancere et billigere abonnement, der så inkluderer reklamer.

Samarbejdet med Microsoft blev annonceret 13. juli. Microsoft blev her præsenteret som Netflix' globale reklameteknologi- og salgspartner.

Konkurrencen på streamingmarkedet er de seneste år blevet større. I maj annoncerede Disney+, at de i seneste kvartal havde tiltrukket næsten otte millioner nye abonnenter sammenlignet med kvartalet før.

Disney+ havde i maj 137,7 millioner abonnenter og går efter mellem 230 og 260 millioner kunder inden udgangen af september 2024.