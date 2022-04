Ni danske virksomheder undersøges for brud på sanktioner

Ni danske virksomheder undersøges af Erhvervsstyrelsen for muligvis at have brudt sanktionerne imod Rusland.

Det viser en aktindsigt hos styrelsen, som Berlingske har fået.

De ni undersøgelser er fortsat åbne. Den første sag blev påbegyndt 7. marts, imens den seneste blev påbegyndt tirsdag i denne uge ifølge avisen.

Erhvervsstyrelsen fører selv interne kontroller, men de har også et tæt samarbejde med danske og udenlandske myndigheder om mulige overtrædelser.

Det oplyser styrelsen i et skriftligt svar til Berlingske.

Hos Dansk Industri understreger man vigtigheden af, at erhvervslivet bakker op om sanktionerne.

- Det er det, der er besluttet politisk. Det er utrolig vigtigt, at erhvervslivet bakker 100 procent op om det, og at sanktionerne bliver efterlevet til punkt og prikke, siger underdirektør, Peter Tagesen, til Berlingske.

Erhvervsstyrelsen er den første instans, som undersøger om de danske virksomheder overholder reglerne. Den kan politianmelde virksomheder, hvis den har mistanke om regelbrud.

Af aktindsigten, som har Berlingske har fået, fremgår det også, at der har været yderligere tre undersøgelser for brud på sanktioner, siden krigen brød ud. De er afsluttet.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få oplyst, hvad de igangværende sager drejer sig om, eller hvad resultatet er af de afsluttede sager.

I det skriftlige svar skriver styrelsen til Berlingske, at nogle sager er lige til, imens andre kræver grundigere undersøgelser.

Siden krigen i Ukraine begyndte i februar har blandt andre EU-landene og USA løbende indført sanktioner imod Rusland.

Sanktionerne har blandt andet ramt russiske rigmænd med tætte bånd til præsident Vladimir Putin og den russiske økonomi.

EU og USA diskuterede flere sanktioner så sent som tirsdag i denne uge.