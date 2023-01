Ni demonstranter dør i sammenstød nær lufthavn i Peru

Mindst ni mennesker er døde i forbindelse med sammenstød mellem demonstranter og regeringsstyrker nær lufthavnen i Juliaca i det sydøstlige Peru.

Det oplyser den peruanske ombudsmands kontor mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Urolighederne i Peru brød ud i begyndelsen af december, hvor daværende præsident Pedro Castillo blev anholdt og afsat.

Det skete, efter at han angiveligt havde forsøgt at opløse Kongressen, inden den skulle stemme om at stille ham for en rigsret.

Mindre end en uge efter hans anholdelse blev Castillo idømt 18 måneders varetægtsfængsling, mens anklager mod ham efterforskes.

Den 53-årige Castillo anklages blandt andet for oprør og sammensværgelse.

Med de seneste ofre fra mandag er antallet af dræbte som følge af sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker nu oppe på 31.

Protesterne i Peru blev genoptaget i sidste uge efter en pause over julen.

Foruden løsladelsen af Castillo og udskrivelse af valg kræver demonstranterne, at den nye præsident, Dina Boluarte, går af, skriver Reuters.

Mandagens dødelige sammenstød nær lufthavnen i Juliaca skete tilsyneladende, da demonstranter forsøgte at storme lufthavnen.

Det oplyser ombudsmandens kontor ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi har indtil videre ni omkomne i lighuset som følge af sammenstødene i Juliaca, siger koordinator Nivardo Enriquez Barriales fra ombudsmandens kontor til AFP.

Tidligere mandag oplyste myndighederne i Peru, at Bolivias tidligere socialistiske præsident Evo Morales samt otte andre bolivianere har fået forbud mod at rejse ind i Peru.

I en udtalelse fra Perus indenrigsministerium lød begrundelsen ifølge Reuters, at bolivianske statsborgere de seneste måneder er rejst til Peru for at udføre politiske aktiviteter og undergrave den nationale sikkerhed.