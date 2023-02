Nike-topchef stopper øjeblikkeligt

Nikes chef for teknologi, Ratnakar Lavu, stopper med øjeblikkelig virkning.

Det skriver Business Insider.

Mandag blev der angiveligt sendt en mail ud med nyheden til alle medarbejdere underskrevet af Nikes vicepræsident, Andy Champion.

Business Insider har efterfølgende fået det bekræftet af den gigantiske virksomhed.

Nyheden kommer i en tid, hvor Nike går igennem en dyr digital transformation, og mens Wall Street i højere grad har fokus på virksomheders bundlinje i en tid med økonomisk usikkerhed.

Efter at nyheden blev offentliggjort blev der med to timers varsel afholdt et videomøde mellem techchefen lige under Lavu, Eugene Cook, og firmaets techafdeling.

Under mødet blev der ikke givet en årsag til Ratnakar Lavus pludselige exit.

- Hvis vi har flere informationer, vi vil dele, afholder vi endnu et møde, sagde Eugene Cook angiveligt.