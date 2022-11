Nøgen-chok på kendt strand

Tusindvis af nøgne mennesker samledes lørdag morgen lokal tid på den ikoniske Sydney-strand Bondi Beach i kampen mod hudkraft.

Det skriver The Guardian.

På billeder kan man se, hvordan adskillige nøgne mennesker står med ansigtet vendt mod havet med hænderne i luften, mens solen stiger op over den australske østkyst.

Det er første gang i historien, at det er lovligt at være nøgen på Bondi Beach. Derfor måtte lovgivningen også ændres for en enkelt dag.

Idéen kommer fra kunstneren Spencer Tunick, som havde brug for de lokale borgere til at føre sit installationsværk ud i livet.

Kunstneren håber, at værket kan være med til at minde australiere om jævnligt at blive tjekket for hudkræft. Landet topper listen over flest registrerede dødstilfælde i forbindelse med sygdommen.

I 2010 stod kunstneren bag et lignende værk. Her stillede tusindvis af nøgne mennesker op foran Sydneys operahus. Det skete i forbindelse med byens LGBT+-festuge.

Klokken 4 om morgenen stillede kunstneren sig op på en gul kran og fotograferede på stranden.

Sarah Bowen tog del i installationen. Både hendes søster og far har overlevet hudkræft.

- Det var koldt, men også opløftende at være sammen med så mange mennesker, der støtter sagen og også bare godt kan lide at være nøgne, og se så mange forskellige former og størrelser, siger hun ifølge The Guardian.

- Alle komfortable med at være nøgne. Det var skønt, tilføjer hun.

Klokken 7 var fotoseancen overstået. Nogle tog sig en svømmetur.

Havde de deltagende ikke fået deres tøj på igen klokken ti, var der udsigt til en bøde fra de lokale myndigheder.