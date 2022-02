- Noget af det vildeste længe

Flere af de amerikanske tech-giganter har taget sig en ordentlig rutsjebanetur hen over de seneste dage.

- Det er noget af det vildeste, jeg har set længe, når det kommer til enkeltselskaber, der ikke er i kæmpestore problemer eller på vej til at gå konkurs, siger Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA Pension.

Tine Choi Danielsen nævner som eksempel Facebooks nedtur torsdag, som hun kalder 'ekstrem'.

Her faldt Facebook hele 26,4 procent, hvilket svarer til 1540 milliarder kroner i tabt børsværdi. Det er det største tab i værdi nogensinde for et amerikansk selskab.

- Men det afspejler den optur, tech-selskaberne generelt har haft det seneste årti, hvor sektoren er blevet hjulpet på vej af pengepolitikken og har været drevet af digitalisering og så videre, fortæller Tine Choi Danielsen.

- Og nu er vi så på nippet til, at rigtig megen af den her stimulans bliver trukket ud af markedet, og det går hårdt ud over tech-aktierne, fordi de er vækstaktier, der typisk er meget følsomme over for renteniveauet, og som også har haft en rigtig høj prisfastsættelse, fortsætter hun.

- Når de eksterne faktorer, der plejer at hjælpe på vej, forsvinder, begynder investorerne at fokusere endnu mere på virksomhedernes fundamentale værdier og nøgletal, siger hun.

Tid til at købe?

Derfor er udsvingene i højere grad end tidligere reaktioner på eksempelvis offentliggørelsen af regnskaber.

- Skal man forvente, at de kurser, som er faldet, bliver nede på det niveau, eller kommer de op igen?

- Det vil jo komme an på den videre udvikling i selskabet. Hvis vi skal til at have et øget fokus på, at selskabet også selv genererer noget værdi, er det jo ikke givet, at virksomheden kommer tilbage. Men når der bliver positiv stemning på markedet igen, vil det selvfølgelig generelt gå op.

- Men jeg tror ikke, at vi kommer til at opleve endnu et årti, hvor tech-aktierne bare suser opad i samme hastighed og med samme styrke, siger Tine Choi Danielsen.

- Hvis man ærgrer sig over, at man ikke nåede med på tech-bølgen, ville det så være en fordel at gøre det nu?

- Store kursfald er jo altid oplagte opkøbsmuligheder. Men man bliver selvfølgelig nødt til at forholde sig til de meldinger og fremtidsudsigter, vi kigger ind i.

- Jeg er ikke i tvivl om, at digitaliseringen fortsætter. Men det, jeg vil råde folk til, er at være lidt mere opmærksomme på, at der ikke længere bare er én vej for tech-selskaberne. De bliver udfordret, og konkurrencen er steget, så man skal være mere opmærksom på at se på de enkelte selskaber.