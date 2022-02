Nordea med pæn fremgang efter corona

Efter et 2020, der var præget af coronavirussen, er der fremgang at spore i Nordeas regnskab for 2021, der er offentliggjort tirsdag.

Banken har sidste år leveret et driftsresultat på 4,936 milliarder euro (knap 37 milliarder euro), svarende til en fremgang på hele 67 procent sammenlignet med det forrige regnskabsår.

- Vi håbede alle, at vi kunne lægge covid-19 bag os i 2021, men desværre fortsætte pandemien og den tilhørende usikkerhed. alt i alt har 2021 dog været opmuntrende med mange positive tegn i økonomien og samfundet, siger topchef Frank Vang-Jensen i en kommentar til regnskabet.