Nordkorea bekræfter test af nyt ballistisk missil

Nordkorea hævder at have testet et nyt slags interkontinentalt ballistisk missil torsdag.

Det er den første affyring af landets største missiler siden 2017.

Der var meldinger om affyringen allerede tidligt torsdag. Sent torsdag aften dansk tid er oplysningen så blevet bekræftet af nordkoreanske statsmedier.

Ifølge statsmedierne overværede Nordkoreas leder, Kim Jong-un, selv testen af missilet, som har navnet Hwasong-17.

Missilet skal angiveligt have fløjet 1090 kilometer i en maksimal højde på 6248,5 kilometer, rapporterer statsmedier.

Derudover skulle det have ramt et mål i havet.

Ifølge Kim Jong-un forbereder landet sig på en lang konfrontation med 'amerikansk imperialisme.'

Nordkoreas strategiske styrke er samtidig klar til at kontrollere samt holde ethvert amerikansk militært forsøg i skak, siger lederen ifølge nordkoreanske medier.

Flydata fra det sydkoreanske og japanske militær indikerede tidligere, at missilet fløj højere samt i længere tid end nogen andre af Nordkoreas tidligere missiler.

Herefter ramte det havet vest for Japan.

Affyringen har medført fordømmelse fra USA's præsident, Joe Biden, og den japanske premierminister, Fumio Kishida.

De har understreget behovet for diplomati og er blevet enige om at holde regeringen i Nordkorea 'ansvarlig.' Det siger en embedsmand i Det Hvide Hus.

USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, og hans sydkoreanske ministerkollega er også blevet enige om, at det er nødvendigt med en klar reaktion. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

Ifølge ministeriet har Austin også talt med sin japanske ministerkollega.

Siden 2017 havde Nordkorea frem til torsdag sat sine atomtests samt tests af interkontinentale ballistiske missiler i bero.

Dog har landet forsvaret våbnene som værende nødvendige i forhold til at kunne forsvare sig selv.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, har også fordømt affyringen. Han kalder den for 'et brud på den midlertidige standsning af affyringer af interkontinentale ballistiske missiler,' som Kim Jong-un selv 'lovede det internationale samfund.'

Nordkoreas affyring fik Sydkorea til at testaffyre en række af sine egne mindre ballistiske missiler samt luft til jord-missiler.

Det var for at demonstrere, at landet har 'kapaciteten og villigheden' til præcist at ramme steder for missilaffyring, kommando- og støttefaciliteter samt andre mål i Nordkorea om nødvendigt.

Det oplyser Sydkoreas militær.