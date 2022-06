Norge er villig til igen at blive medejer af SAS

Den norske regering er åben for at hjælpe kriseramte SAS ved at omlægge et lån til SAS til aktier i selskabet.

Det siger den norske erhvervsminister, Jan Christian Vestre, på et pressemøde tirsdag morgen.

Siden 2018 har Norge ikke haft aktier i SAS. Men for at hjælpe selskabet gennem coronapandemien gav den norske stat under pandemien SAS et lån på halvanden milliard norske kroner. Det svarer til lidt under 1,1 milliard danske kroner.

Det er det lån, som den norske stat nu er villig til helt eller delvis at omlægge til en ejerandel i SAS.

Den norske erhvervsminister understreger på pressemødet, at regeringen ikke har planer om at blive en langsigtet ejer af SAS. Der er heller ikke hensigt om at skyde flere penge i selskabet.

- Regeringen har efter en grundig vurdering besluttet, at det ikke bliver aktuelt at gå ind med mere egenkapital i SAS.

- Regeringen har også besluttet, at vi under visse forudsætninger og vilkår kan acceptere at lade hele eller dele af den udestående gæld blive omdannet til aktier, hvis det bliver nødvendigt, siger Jan Christian Vestre på pressemødet.

Hvis den norske stat igen bliver medejer af SAS, så kommer Norge til at dele ejerskabet sammen med blandt andre den danske og den svenske stat.

Lige nu ejer Danmark og Sverige hver lige under 22 procent af SAS.

Mens den danske stat er indstillet på at fastholde og muligvis øge sin ejerandel i SAS, så har den svenske stat accepteret at se sin ejerandel skrumpe.

Meldingen fra den norske regering kommer på et tidspunkt, hvor SAS og flere af SAS' piloter forhandler om nye vilkår for piloterne.

Hvis ikke de når til enighed tirsdag, går 1000 piloter og 200 flymekanikere i strejke fra onsdag.

Ender parterne ikke med at nå frem til en aftale, så risikerer en del af SAS' flyvninger at blive påvirket fra onsdag. Skulle dit fly blive aflyst, så er der heldigvis råd for det - læs mere her.