Norsk minister indkalder til pressemøde om SAS

Den norske erhvervsminister, Jan Christian Vestre, har indkaldt til pressemøde om flyselskabet SAS klokken 08.00 tirsdag morgen.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Siden 2018 har den norske stat ikke ejet aktier i SAS. Men for at hjælpe SAS gennem corona gav den norske stat under pandemien et lån på halvanden milliard norske kroner i krisehjælp til selskabet gennem lånegarantier.

Den norske regering har åbnet for, at lånet, der i dansk valuta svarer til cirka 1,07 milliarder kroner, kan omlægges til en aktiebeholdning i SAS. Regeringen har dog endnu ikke officielt meddelt, om den vil gå efter dette.

Hvis SAS kan blive frigjort fra lånet, vil det frigøre selskabet fra mindst én af de hovedpiner, som SAS slås med i øjeblikket.

Økonomien er nemlig blevet slået hårdt tilbage under corona, og derfor er SAS i gang med en stor omstruktureringplan. Den betyder blandt andet, at der skal spares en del penge, hvis flyselskabet skal holde sig på vingerne.

Derudover risikerer SAS fra natten til onsdag at blive ramt af en omfattende strejke blandt sine piloter, medmindre repræsentanter fra piloterne og SAS når frem til en løsning.

Strejken er blevet varslet, fordi piloterne er utilfredse med, at SAS efter corona er begyndt at ansætte nyt personale i to datterselskaber, hvor personalet bliver ansat på andre og billigere overenskomster.

Piloterne ønsker hellere, at SAS i stedet prioriterer at genansætte personale, der blev sagt farvel til under corona, og ansætte dem på samme vilkår som før.

SAS har imidlertid sagt, at det ikke kan lade sig gøre, hvis økonomien skal hænge sammen.

Omkring 1000 SAS-piloter fra Sverige, Norge og Danmark har varslet strejke med start fra natten til onsdag.

Piloter i de to datterselskaber i SAS har ikke varslet strejke og ventes derfor fortsat at flyve. SAS venter da også at kunne opretholde flyvninger, omend strejkerne vil have en væsentlig indflydelse på trafikken.