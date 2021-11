Novo Nordisk i stor fremgang

Novo Nordisk har haft stor fremgang i de økonomiske resultater i årets første ni måneder, hvor salget af nye typer af diabetesmidler og fedmemedicin trækker op.

Medicinalkæmpens salg er i årets første ni måneder øget med 8 procent til 102,5 milliarder kroner.

Samtidig er overskuddet steget med 12 procent til 36,9 milliarder kroner. Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.

Det er Novo Nordisks nyeste midler inden for behandling til sukkersyge - eller diabetes - som er en af årsagerne til fremgangen i resultaterne.

Det gælder diabetespillen Rybelsus og midlet Ozempic, der tages med et stik under huden.

De to midler udmærker sig ved, at de modsat ældre behandlingstyper kun skal tages én gang ugentligt og ikke på daglig basis.

De er derfor nemmere at tage for diabetikere. Salget af de to midler er steget henholdsvis 190 procent og 53 procent i år sammenlignet med sidste år.

Novo Nordisk fremhæver i regnskabet desuden en fremgang på 41 procent i salget af medicin inden for fedmebehandling.

Det gælder blandt andet det nyeste middel Wegovy, der har påvist vægttab på 15-18 procent og i starten af året blev godkendt til at komme på markedet.

Administrerende direktør Lars Fruergaard Jørgensen siger, at salget er gået meget bedre end forventet.

- I USA har den indledende efterspørgsel for Wegovy markant overgået vores forventninger. Det understreger det udækkede behov (for behandling, red.), der er for mennesker med overvægt, siger han i en kommentar til regnskabet.

Novo havde allerede i sidste uge flaget for, at resultaterne var bedre end ventet, da selskabet opjusterede sine finansielle forventninger til 2021.

Novo Nordisk venter for hele året en vækst på 9-12 procent i omsætningen sammenlignet med 2020.

Hvis det holder stik, vil den danske medicinalkæmpe for hele året ende med et salg mellem 138 og 142 milliarder kroner.