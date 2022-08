Novo Nordisk indgår forlig i USA

En gammel sag er nu lukket for Novo Nordisk.

Selskabet har indvilget i at indgå forlig, efter amerikanske myndigheder anklagede den danske mastodont for at bryde regler i forbindelse med offentlige indkøbsaftaler.

Det skriver Finans på baggrund af en pressemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium.

Helt konkret var Novo Nordisk anklaget for at sælge ulovlige nåle til insulinpenne. Miseren bestod i, at nålene var ulovlige, fordi de var fremstillet i lande, som den amerikanske stat nægter at handle med, når de køber ind til det offentlige.

Det fremgår ikke, hvor nålene var fremstillet, men i den såkaldte Trade Agreements Act har landet forbudt at handle ind til det offentlige fra lande som Kina, Indien og Thailand.

Sagen er nu lukket, og Novo Nordisk har betalt 46 mio. kroner i forlig.

Ikke bevist

De amerikanske myndigheder understreger, at anklagerne mod Novo Nordisk ikke er bevist.

Den danske gigant har heller ikke indrømmet skyld, selvom virksomheden alligevel har indvilliget i at betale et tocifret millionbeløb i forlig.

Beløbet er da også håndører, hvis man kaster et blik på Novo Nordisk's regnskaber.

I de første seks måneder af 2022 skovlede Novo Nordisk penge ind.

Omsætningen var på 83,2 milliarder kroner, mens virksomheden landede et overskud på 25,7 milliarder kroner.