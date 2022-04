Novo Nordisk skovler penge ind

Novo Nordisk har i de første tre måneder af 2022 haft en stor stigning i salget af diabetesmidler.

Det er med til at øge overskuddet og forventningerne til hele 2022.

Det oplyser Novo Nordisk fredag i sit regnskab for første kvartal 2022.

Regnskabet stod først til at blive offentliggjort onsdag i næste uge, men er altså offentliggjort før det.

I perioden har Novo Nordisk haft et samlet salg på 42 milliarder kroner. Det er en vækst på 24 procent i forhold til første kvartal 2021.

Væksten skyldes især salget af GLP-1-midler til personer med diabetes. Alene denne del har oplevet en vækst i salget på 54 procent.

- Vi er meget glade for salgsvæksten i de første tre måneder af 2022, der er drevet af stigende efterspørgsel på vores GLP-1-midler, siger Lars Fruergaard Jørgensen, administrerende direktør i Novo Nordisk.

- Salgsudviklingen har gjort os i stand til at løfte vores forventninger til hele året, siger han i en kommentar til regnskabet.

Tidligere ventede Novo Nordisk en salgsvækst på 6-10 procent og en vækst i driftsoverskuddet på 4-8 procent.

Det er nu ændret til en forventning om en salgsvækst på 10-14 procent og en vækst i driftsoverskuddet på 9-13 procent.

Bare i første kvartal 2022 har Novo Nordisk løftet sit overskud med 13 procent til 14,2 milliarder kroner.

Ifølge Novo Nordisk er selskabet førende på det globale marked for GLP-1-midler.

I regnskabet skriver selskabet, at det har en markedsandel på små 54 procent. Det er en stigning på 2,8 procentpoint i forhold til for et år siden.

Novo Nordisk har hovedkvarter i Bagsværd lidt uden for København. Selskabet har også lokaler på en række andre adresser i Danmark - blandt andet i Kalundborg og Hillerød.

Globalt beskæftiger Novo Nordisk i underkanten af 50.000 medarbejdere.