Novos milliardhandel ryger i vasken

En potentiel milliardhandel i den danske ejendomsbranche er blevet skrinlagt, skriver EjendomsWatch.

Den stenrige ejer af medicinalgiganterne Novo Nordisk og Novozymes, Novo Holdings, har uden held forsøgt at sælge en betydelig del af sine aktier i ejendomsselskabet Dades, der har ejendomme for over 27 mia. kr. og en egenkapital på 10,7 mia. kr.

Det kan EjendomsWatch nu fortælle på baggrund af flere uafhængige kilder med indsigt i det fejlslagende salgsforløb.

Det var mæglerfirmaet Nordanö, der fik til oplæg at sælge mellem 10 og 25 pct. af aktierne i Dades.

- Det er jo helt håbløst at forsøge at sælge en minoritetsaktiepost i et ejendomsselskab i det her marked, siger en kilde, der blev præsenteret for investeringen i december.

Ifølge en anden intern kilder var det Novo Holdings hensigt at komme under den magiske grænse på 50 pct. af ejerskabet i Dades, som betyder, at selskabet ikke længere skal klassificeres som et datterselskab med de dertilhørende krav til sambeskatning og konsolidering af regnskaber.

EjendomsWatch har rakt ud til Novo Holdings og spurgt ind til aktiesalget, som selskabet dog hverken vil be- eller afkræfte.

