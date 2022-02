Novozymes er tilbage på vækstsporet

Novozymes kom stærkt tilbage sidste år - efter de udfordringer med coronapandemien, der fik selskabs omsætning til at gå i stå i 2020.

Den danske enzymproducent leverede i 2021 en organisk vækst i omsætningen på seks procent.

Det viser årsregnskabet, der er blevet offentliggjort tirsdag. Det melder om en omsætning lige i underkanten af 15 milliarder kroner og et resultat efter skat på 3,1 milliarder kroner.

Organisk vækst er omsætningsvækst, man ikke har købt sig til. Den er i stedet opstået i afdelinger eller underselskaber, man har ejet i hele regnskabsperioden.

Væksten i Novozymes er drevet af en markant forbedring i de divisioner, der sælger enzymer til fødevareindustrien og produktion af biobrændstof.

Her har Novozymes oplevet tocifrede vækstrater. Blandt andet fordi produktion af bioethanol i USA er kommet i omdrejninger igen i forbindelse med, at flere bruger bilen til at køre på arbejde frem for at arbejde hjemme.

Til gengæld står omsætningen fortsat stille, når det gælder enzymer til vaskemidler og til landbruget.

Vaskemidler er Novozymes' største division målt på omsætning. Men her har selskabet været ramt af faldende efterspørgsel blandt de europæiske forbrugere samt af udfordringer hos nogle private label-kunder.

Ser man på, hvor væksten er centreret geografisk, er det nye markeder i Asien og Latinamerika, der driver læsset.

- Vi har leveret højst tilfredsstillende resultater i 2021. Jeg er stolt af at kunne sige, at vi forventer fortsat solide præstationer i 2022, siger selskabets administrerende direktør, Ester Baiget.

Hun og den øvrige ledelse forventer i 2022 at levere en fortsat organisk vækst på mellem tre og syv procent.

Novozymes har hovedsæde i Bagsværd og beskæftiger 6500 ansatte.

Selskabet har i løbet af 2021 lanceret 14 nye produkter.

Desuden købte Novozymes i december en bestemmende aktiepost i selskabet Synergia - det tredje opkøb inden for 18 måneder.