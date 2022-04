Nu skal magtfuld post besættes

Efter en turbulent tid for Danmarks største fagforening skal en ny frontfigur nu til at sætte sig i spidsen og tegne fremtiden.

Fredag formiddag skal fagforbundet 3F vælge en ny formand ved en ekstraordinær kongres i Odense.

Det sker i utide, fordi den tidligere formand, Per Christensen, måtte gå, da B.T. i januar afslørede, at han levede et dobbeltliv i årevis med kærester, der ikke kendte til hinandens eksistens, og brugte sit arbejde i 3F som dække.

Ikke lagt op til kampvalg

Der er indtil videre kun én kandidat til at overtage formandsposten. Det er nuværende forbundssekretær i 3F Henning Overgaard.

Ifølge 3F kan udfordrere til formandsposten nå at melde sig på banen helt frem til afstemningen. Men der er altså ikke lagt op til kampvalg.

Det til trods for at posten som forbundsformand i 3F er en af de mest magtfulde poster i den danske fagbevægelse, hvis man spørger to arbejdsmarkedsforskere.

- Det er en meget vigtig post, både internt i fagbevægelsen og i dansk politik, siger arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl, Aalborg Universitet.

- Til trods for at 3F har oplevet en medlemstilbagegang de sidste mange år, så er det stadig en meget markant formandspost, fordi det stadig er det største forbund, vi har i Danmark, siger han.

3F har 264.714 medlemmer ved udgangen af marts. Det er et fald på omkring 20.000 siden 2016. Længere tilbage har 3F haft langt over 300.000 medlemmer.

'Gensidig aftale'

Også arbejdsmarkedsforsker Christian Lyhne Ibsen fra Københavns Universitet fremhæver, at 3F fortsat er det største forbund, dækker et bredt udsnit på arbejdsmarkedet og historisk har haft stor indflydelse.

- Når der skal laves politiske forlig, hvor man har arbejdsmarkedets parter med, så skal 3F typisk kunne sige ja eller i hvert fald ikke nej til de forslag, der kommer.

- Det betyder ikke, at de aldrig har været uenige. Det har de været gennem årene. Men det er helt sikkert vigtigt for enhver siddende regering, at 3F er med, siger han.

Næstformand Tina Christensen blev konstitueret som formand, da Per Christensen trak sig 'efter gensidig aftale', som det hed, den 25. januar.

Men hun har ikke ønsket at stille op som formand.

Medieomtalen i sagen startede 21. januar, hvor B.T. afslørede, at Per Christensen levede et dobbeltliv, hvor han i to perioder havde to kærester på samme tid, uden at de kendte til hinanden.

Per Christensen erkendte selv i et opslag på Facebook, at han havde ladet sine løgne komme så langt ud, at han havde såret og svigtet kvinderne og deres familier.