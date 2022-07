Nu sker det: 4 procents-lånet lukker

Onsdag lukker 4 procents-lånet med afdrag, som ramte en gennemsnitskurs på over 100 tirsdag

Det er ikke længere muligt at få 4 procents-lån med afdrag.

Lånet ramte tirsdag en gennemsnitskurs over 100, hvilket betyder, at der ikke længere må gives tilbud i lånet, og onsdag lukker det helt. Der er både tale om 20- og 30-årige realkreditlån.

Det skriver Finans.

Realkredit Danmarks cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig oplyser til mediet, at det er konsekvenserne af den seneste tids markante rentefald.

Det er især frygten for den nuværende gassituation i Europa, der er forklaringen på den nuværende stemning.

Totalkredit har som det eneste realkreditinstitut åbnet et 3,5 procents-lån med afdrag, som i øjeblikket ligger til en kurs tæt på 99.

Ellers er alternativet nu et 3 procents-lån, som ifølge Christian Hilligsøe Heinig også er et godt alternativ.

- Vi er tilbage til 3 procents-lånet hos os, og det har også en o.k. kurs i omegnen af 96,5, siger han til Finans.

