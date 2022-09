Nu slukker Tyskland for varmen

Priserne på el og varme bliver ved med at stige. Fem kendte danskere giver i videoen her deres bud på, hvordan man kan spare

I Tyskland slukker de for varmen i offentlige bygninger.

Bortset fra hospitaler og andre bygninger med kritiske funktioner må offentlige bygninger fra 1. september kun opvarmes til maksimalt 19 grader.

Heller ikke facader må længere være oplyst, hvis det sker for æstetikkens skyld. Butikker kan blive tvunget til at slukke for lyset i udstillingsvinduer.

Det er også slut med varmt vand, når man skal vaske hænder. Her vil der dog også på blandt andet hospitaler, i børnehaver og skoler være undtagelser, skriver det tyske medie Deutsche Welle.

Nogle steder er det også planlagt, at det varme vand slukkes i svømmehallernes brusebade.

Tiltaget kommer i kølvandet på lignende lokale initiativer i flere tyske byer - blandt andet i Hannover. Her blev det tidligere vedtaget, at offentlige bygninger kun må varmes op fra 1. oktober til 31. marts.

Priserne går amok - det kan du gøre

Annonce:

I en anden tysk by, Augsburg i delstaten Bayern, er man allerede stoppet med at lyse bygninger op, når mørket falder på om aftenen.

En lurende europæisk energikrise skyldes blandt andet Ruslands invasion af Ukraine. Rusland leverer mindre billig gas til Europa end før, og samtidig vil Europa mindske sin afhængighed af russisk gas og søge andre energikilder.

Ifølge Rusland er leverancen via gasrørledningen Nord Stream 1 skruet ned og lige nu stoppet på grund af vedligeholdelse.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters håber regeringen i Tyskland, at tiltaget vil reducere gasforbruget med to procent.

Fra oktober vil flere tiltag træde i kraft, skriver Deutsche Welle. De tiltag vil fokusere mere på energibesparelser på den lange bane. For eksempel skal alle bygninger med gasvarme have et effektivitetstjek.