Ny på aktiemarkedet? Det skal du vide om årsopgørelsen

Danskerne er strømmet ind på aktiemarkedet de seneste to år, men det er ikke alle, der kender skatte-reglerne for aktier.

Er du en af de mange nye investorer, og er du for eksempel i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, når årsopgørelsen bliver tilgængelig 14. marts?

Så vil Aske Buemann, CEO og medstifter af skatte-platformen TaxHelper, gøre dig klogere her.

Skatte-ekspertens tre råd

Ifølge Aske Buemann er der tre ting, man bør være opmærksom på som investor i forbindelse med årsopgørelsen.

- Den første er, at selv hvis man handler på en platform, der indberetter til skat, er det ikke alt, der automatisk kommer med, fortæller Aske Buemann.

- Handler man på uregulerede børser - det kunne være First North - bliver det nemlig ikke indberettet automatisk, fortsætter han.

I det tilfælde skal man altså selv indberette det, hvis man for eksempel har tabt penge og gerne vil have fradrag for sit tab.

- Den anden ting er, at handler man gennem udenlandske udbydere, skal man også selv huske at indberette til skat, siger Aske Buemann.

- Og den tredje ting er, at hvis man handler kryptovaluta, er der intet, der automatisk bliver indberettet. Det skal man selv gøre, og det er ikke særlig gennemskueligt, hvordan man gør det, siger han.

Kompliceret krypto

Danskerne har også kastet sig over kryptovaluta - dog ikke i lige så høj grad som i udlandet. Foto: Shutterstock

En ny undersøgelse foretaget for handelsplatformen Etoro viser ifølge Finans, at 15 procent af de danske privatinvestorer i dag ejer en eller anden form for kryptovaluta. Til sammenligning er andelen 26 procent for samme slags investorer i udlandet.

Men det er stadig enormt besværligt at indberette tab og gevinster på krypto til skat, fortæller Aske Buemann.

- Det er et rimelig komplekst system, og det er mit indtryk, at mange af dem, der investerer i krypto, er på bar bund. Det er et stort problem at finde ud af, hvordan man faktisk gør det, siger han.

Her er, hvad du skal vide, hvis du har sat penge i kryptovaluta:

