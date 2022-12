Ny rentelussing rammer tusindvis af danskere

Klokken 11 får mere end 200.000 ny rente, der fastsættes ud fra den såkaldte Cita-rente. Totalkredit regner med at sende en selskabsmeddelelse på Børsen kl 13, fortæller chefanalytiker

Det bliver dyrere - meget dyrere - hvis du er en af de 200.000 danskere, der har et realkreditlån med halvårlig rentebinding.

Det siger to af landets førende økonomer til Ekstra Bladet.

Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark, som hører under Dansk Bank-koncernen, uddyber, hvordan renten for det såkaldte F-kort-lån fastsættes.

- Det foregår relativt udramatisk, forstået på den måde, at det ikke er ligesom flexlån, hvor der skal sælges en masse obligationer. Det er en rentefastsættelse, og den kan aflæses klokken 11.

- Obligationerne er derude, og de er blevet solgt. Så er der et tillæg på de obligationer, hvor man så aflæser renten.

Voldsom stigning

Renten vil være forskellig alt afhængig af, hvornår du har optaget dit F-kort-lån, hvorfor den kan variere.

- Der er forskellige obligationer, så man kan ikke sige, der er en given rente for alle. Der vil være forskel på renterne på tværs af institutter.

- Der er en seks måneders Cita-rente, der bliver aflæst klokken 11, som er ens for alle kunder. Så er der forskellige tillæg på forskellige obligationer alt afhængig af, hvornår de er blevet udstedt, siger Christian Hilligsøe Heinig.

Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom hos Realkredit Danmark. Foto: Realkredit Danmark

Umiddelbart forventer han, at renten kommer op på tre procent på flekskort-lånene med forskel på de forskellige låneserier.

Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, fortæller til Ekstra Bladet, at renterne hos dem også vil variere, fordi lånene er fordelt på flere forskellige obligationer, men banken regner med et gennemsnit på 2,75 procent.

- Det betyder en gennemsnitlig stigning i ydelsen på omkring 600 kroner for de boligejere, der har afdrag på lån. Hvis man har afdragsfrit lån, er det i nærheden af 1400 kroner om måneden pr. lånte million, siger Jeppe Borre.

Renten skal ses i lyset af, at renten tidligere var på 0,50 procent, mens den for bare et år tilbage var i minus. Der venter altså boligejerne en gedigen stigning.

Sune Malthe-Thagaard, der er chefanalytiker hos Totalkredit, oplyser til Ekstra Bladet, at de regner med at sende en selskabsmeddelelse til Børsen klokken 13, hvorefter renten på det nye F-kort-lån altså kan aflæses.

