Ny SAS-strejke truer

En ny strejke kan ramme SAS, hvis ikke det lykkes for luftfartsselskabet at lande en aftale med den norske fagforening Kabinansattes Forbund, der har omkring 500 medlemmer.

Som et led i genopretningsplanen SAS Forward skal selskabet finde besparelser for 7,5 milliarder svenske kroner. En del af dem skal findes på lønbudgettet.

Men indtil videre er det ikke lykkedes at nå til enighed med det norske kabinepersonale.

- Vi har hele tiden en intention om at forsøge at lande en aftale, men der er to parter, og foreløbig har vi ikke set noget på bordet, som vi kan skrive under på, siger Elin Roverudseter, der er formand for Kabinansattes Forbund, til nyhedsbureauet NTB.

Mandag gør parterne et nyt forsøg med et mæglingsmøde. Lykkes det ikke at nå til enighed her, træder det arbejdsretlige system til. Og så kan det ende med strejke, hvis ikke de når til enighed.

I sommer gik 900 SAS-piloter i strejke i 15 dage, fordi man ikke kunne nå til enighed med ledelsen om en ny lønaftale.

Det medførte tusindvis af aflyste fly, som berørte 380.000 passagerer og kostede SAS 1,4 milliarder svenske kroner.