Ny skør kryptovaluta eksploderer

Når man ser på kryptovaluta, må man i høj grad tale om Bitcoin og så alle de andre i forhold til de digitale mønters værdier.

Alligevel er der nu og da en anden kryptovaluta, der vækker opsigt.

Tidligere har det været den såkaldte Dogecoin, der mest af alt er opstået som en parodi, der er baseret på et meme, som har oplevet en voldsomt vækst i værdien.

Og nu er der endnu en kryptovaluta baseret på en hund, der er på kraftig fremmarch.

Den hedder Shiba Inu - efter hunderacen af samme navn - og den har fået et gevaldigt skub opad værdimæssigt.

Steget voldsomt

Således er værdien af mønten steget så meget i den seneste uge, at den på et tidspunkt var oppe med næsten 400 procent i forhold til værdien for en uge siden. Værdien er siden faldet en smule, så det i skrivende stund svarer til en stigning på 250 procent.

Værdien af en enkelt Shiba Inu er dog så godt som ingenting, idet den i skrivende stund svarer til 0,000026 dollars. Til sammenligning er en enkelt Bitcoin omkring 55.000 dollars værd.

At Shiba Inu netop nu stiger i værdi, har fået flere eksperter til at undre sig, og årsagen er således ikke helt klar.

Musk's værk?

Flere spekulerer imidlertid i, at Tesla-milliardæren Elon Musk kan tage sin del af æren for det.

Et par tweets om konkurrenten Dogecoin fik nemlig værdien af den til at stige gevaldigt, og Elon Musk's anskaffelse af en hund netop af racen Shiba Inu kan være medvirkende til den nye værdistigning. Især efter at Musk delte et billede af hunden - der har navnet Floki - 4. oktober.

Andre mener dog ikke, at man i dette tilfælde kan give Musk æren, især fordi det er svært at se, hvad han personligt skulle få ud af det.

- Jeg vil sige, det bare er krypto, der opfører sig som krypto. Når markedet er risikovilligt, har meme-coins en tendens til at få glæde af det, siger Ashwath Balakrishnan fra krypto-analysefirmaet Delphi Digital til Coindesk.

Overvejer du selv at investere i kryptovaluta? Så kan du få en eksperts gode råd til, hvordan du skal bære dig ad, her.