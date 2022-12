Nye dystre tal: - ENDNU værre end det ser ud

I et stykke tid har analyser og prognoser spået, at den danske eksportoptur ville få en ende. Det ser ud til at være blevet til virkelighed i dette efterår.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik faldt eksporten af varer og tjenester med næsten fem procent i oktober. Det var anden måned i træk, at eksporten faldt.

Der blev samtidig også importeret mindre, og der bliver stadig eksporteret mere fra Danmark end importeret. Helt præcist var eksporten 27 milliarder kroner højere i november end importen.

I oktober var det ifølge Danmarks Statistik især lavere fragtrater i søfarten, der fik dansk eksport til at falde.

Ifølge Niklas Praefke, cheføkonom hos fagforbundet Lederne, er der især et vilkår, der gør faldet i eksporten ekstra hårdt:

- I virkeligheden er faldet endnu værre, end det ser ud på overfladen. For tallene er ikke renset for inflation, så eksporten holdes kunstigt oppe af de kraftigt stigende priser, skriver han i en analyse af eksporten i oktober.

- Når økonomien skranter rundtomkring i verden, mærker vi det som den lille, åbne økonomi, vi er.

- Heldigvis er dansk eksport mindre konjunkturfølsomt end i mange andre lande på grund af vores store eksport af medicin og vindmøller.

Salg af varer som medicin og vindmøller er ofte mere dikteret af behov og derfor mindre følsomt over for økonomisk svære tider.

De mørke udsigter kan også mærkes hos dansk erhvervsliv, fortæller Dansk Industris cheføkonom, Allan Sørensen.

- Industriens eksportordrer er på det laveste niveau siden starten af 2021. Forventningerne til produktionen er negative og har kun været lavere under finanskrisen og den første store coronanedlukning, siger han.

Eksporten til udlandet betegnes ofte groft sagt som den ene af to motorer i dansk økonomi. Den anden er privatforbruget.

Mens der venter svære tider forude, kommer dansk eksport til gengæld også fra et stærkt udgangspunkt.

Cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv peger på, at betalingsbalancen - der ud over eksport og import af varer og tjenester omfatter til- og frastrømning af valuta - har det ualmindelig godt.

- Overskuddet på betalingsbalancen lyder foreløbig på hele 307 milliarder kroner i 2022, svarende til cirka 15 procent af bruttonationalproduktet, siger han i en skriftlig kommentar:

- Det er et voldsomt stort betalingsbalanceoverskud, der er uden sidestykke i dansk økonomisk historie.