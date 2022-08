Nye skræktal: Inflationen stiger igen

Inflationen fortsætter sin himmelflugt.

I juli er den opgjort til at være 8,7 procent, viser seneste tal fra Danmarks Statistik.

Det er den højeste stigning i forbrugerprisindekset på et år siden februar 1983, hvor årsstigningen ligeledes var 8,7 procent.

Inflationen galoperer fortsat afsted. Foto: Danmarks Statistik.

Mad, gas og benzin

Ikke overraskende er det de tårnhøje priser på madvarer, gas og brændstof, som trækker forbrugerprisindekset op.

Over det seneste år er priserne på varer steget med svimlende 13,2 procent, viser tallene.

Eksempelvis er fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer i juli 14,6 procent dyrere end samme tid sidste år.

Hos Dansk Industri mener man, at der er tale om en ubehagelig udvikling.

- Alle har opdaget at det er blevet dyrere at handle, og det er næsten uanset hvad man kommer i indkøbskurven, siger cheføkonom Allan Sørensen og fortsætter:

- Inflationen er ubehageligt høj, men der er heldigvis snart lavere prisstigninger i sigte, siger Allan Sørensen.

Ekspertens inflations-guide

Topper snart

Inflationen ventes da også snart at toppe, påpeger Tore Stramer, som er cheføkonom i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

- Ser vi fremad, så er det vores forventning, at inflationen vil toppe i løbet af sensommeren i et niveau omkring ni procent for herefter at aftage langsomt resten af året.

- Hastigheden hvormed inflationen vil aftage er dog usikker og vil blandt andet afhænge af udviklingen i energi- og råvarepriserne.

Inflationen udregnes som et vægtet gennemsnit af prisstigningerne hen over et år på en række varegrupper som fødevarer, energi, restauranter og tøj.

Samtidig opgøres tjenesteydelser eksempelvis også. Her er priserne samlet steget med 3,8 procent det seneste år.

