Nye tal: Rekordhøje elpriser

Elpriserne for erhvervslivet har udsigt til at blive rekordhøje i 2022.

Det viser en ny analyse fra Dansk Erhverv.

Ifølge beregninger fra Dansk Erhverv vil erhvervslivets eludgifter ende på omkring 33 milliarder kroner i 2022.

Tal fra Energistyrelsen viser, at det er en stigning på knap 19 milliarder i forhold til 2021, hvor tallet ifølge styrelsen lå på 13,7 milliarder kroner.

- Kigger vi helt tilbage til 2019, lød erhvervslivets elregning på knap seks milliarder kroner. Så vi har været vidne til en sand eksplosion i erhvervslivets eludgifter. Både i 2021, men særligt i 2022, siger Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.

Tore Stramer peger på, at det særligt er de små og mellemstore virksomheder, der bliver hårdest ramt.

Annonce:

Ifølge ham afspejler det sig også i antallet af konkurser, der i 2022 har retning til at nå det højeste niveau i 12 år herhjemme.

- Noget skyldes de coronalån, der skal tilbagebetales, men andet skyldes, at omkostninger til særligt energi er eksploderet i 2022. Der er virksomheder, der simpelthen ikke kan få enderne til at mødes.

Derfor er det også stigende elpriser, der står højest på bekymringslisten for Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder.

- Den kedelige konsekvens er desværre, at vi vil se et stigende antal konkurser, fordi flere virksomheder ikke kan honorere de her store eludgifter.

- Vi kommer også til at se, at en større del af udgifterne vil blive sendt videre til forbrugerne i form af stigende priser, siger Tore Stramer.

Derudover mener Tore Stramer, at det vil begrænse virksomhedernes mulighed for at vokse.

- Det betyder også, at mange virksomheder ikke har penge tilovers, når de har betalt elregningen, til at investere eller ansætte nye medarbejdere.

Annonce:

- Så det hiver aktiviteten ud af dansk økonomi, siger cheføkonomen.