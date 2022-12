Nye tal: Rentebombe rammer hel branche

En rentebombe har ligget og ulmet under dansk landbrug, og den kommer til at springe i 2023, hvilket vil få hele branchens indtjening til at kollapse.

Det skriver Finans på baggrund af nye beregninger fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, IFRO, på Københavns Universitet.

Langt størstedelen af landbrugets gæld er nemlig variabelt forrentet, og man forventer derfor, at landmændenes renteudgifter vil stige med hele 138 procent næste år.

Fra lavpunkt til højpunkt

Af beregningerne fremgår det ifølge Finans, at landbrugets renteudgifter i 2021 ramte et lavpunkt på 3,6 milliarder kroner for så at stige til 4,8 milliarder kroner i 2022.

Næste år forventes de at eksplodere til hele 11,3 milliarder kroner.

Ifølge seniorrådgiver ved IFRO Jens-Martin Roikjer får det også voldsomme konsekvenser for indtjeningen.

- Der er udsigt til, at landbrugets indtjening efter finansielle poster styrtdykker næste år, siger han til Finans.

Beregningerne viser nemlig, at landbruget i år lander på et overskud på 13,2 milliarder kroner, hvilket er det højeste nogensinde. Næste år vil det tal dog kollapse til 1,9 milliarder kroner.

Størstedelen er variabelt

I slutningen af oktober var blot 14 procent af landbrugets realkreditgæld fastforrentet, hvilket betyder, at hele 86 procent var variabelt forrentet.

Tidligere havde landbruget en langt større andel fastforrentet, men store dele af landmændene har i 2022 benyttet muligheden for at konvertere for at reducere deres restgæld.

Det er dog denne manøvre, der har gjort, at renten kommer til at gøre ekstra ondt på den resterende del af deres gæld.