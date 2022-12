Nyt i sagen efter akvarie-eksplosion

Over 630 tropiske fisk skal fordeles til nye akvarier, efter at et enormt akvarium på et hotel i Berlin fredag bristede og eksploderede.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Der er tale om fisk, der befandt sig i vandtanke under jorden, men som ikke var i selve det eksploderede akvarium. Det oplyser Fabian Hellbusch, der er talsmand for det selskab, der ejer hotelbygningen.

Indtil videre er der blandt andet fordelt fisk til Berlins zoologiske have.

- Fordelingsprocessen er på nuværende øjeblik ikke fuldendt. Det sker formentlig i løbet af i morgen, siger Fabian Hellbusch lørdag til dpa.

Det skabte store oversvømmelser og ødelæggelser, da den enorme vandtank fredag eksploderede på et hotel i Berlin. Foto: Christoph Soeder/Ritzau Scanpix

Fordelingen sker i samarbejde med dyrlæger, tilføjer han.

Tre koi-karper er blandt andet blevet sendt til Berlins zoologiske have, oplyser en talskvinde ifølge dpa. De ankom allerede fredag aften.

- Flere saltvandsfisk ventes at komme i løbet af dagen, siger hun lørdag.

Der var i alt omkring 1500 tropiske fisk i det akvarium, der fredag eksploderede. Kun nogle få af dem blev reddet. En talsmand fra beredskabet har oplyst, at 'tre store spande fyldt' med fisk blev reddet.

Den eksploderede vandtank, der hedder AquaDom, rejste sig knap 15 meter op i luften og var placeret i lobbyen af et Radisson Blu-hotel i den tyske hovedstad. Hotellet ligger i samme kompleks som akvariet Sea Life.

Vandtanken indeholdt en million liter vand og en gennemsigtig elevator, der kørte folk forbi de mange fisk op til Sea Life-museets indgang.

Ifølge hotellets egen hjemmeside er vandtanken 'verdens største fritstående cylinderakvarium'. Den gennemgik en modernisering i 2020.

Der er ifølge politiet ingen indikationer på, at der er tale om et målrettet angreb. Der er dog heller ikke oplysninger om, hvorfor tanken eksploderede.

To personer kom til skade, da de blev ramt af glasskår fra tanken.