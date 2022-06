Nyt krypto-kollaps

Bitcoin og Ethereum bløder. De to kryptovaluaer har nu mistet i omegnen af 70 procent af deres værdi, siden de toppede i november

Kryptomarkedet fortsætter den totale deroute.

Weekenden var hård ved flere kryptovalutaer, hvis kurs faldt drastisk, og blødningen ser umiddelbart ikke ud til at stoppe.

Den største og mest populære kryptovaluta, Bitcoin, er det seneste døgn nede med knap 16 procent og ligger nu med en værdi på 21.848 dollars, skriver Euroinvestor.

I november havde valutaen en værdi på hele 65.000 dollars, og dermed er den mistet to tredjedele af sin værdi.

En af de andre store og meget populære valutaer, Ethereum, er nede med lige under 17 procent det seneste døgn og har nu en værdi på 1225 dollars. Ethereums værdi toppede også i november, hvor den lå på lidt over 4800 dollars. Den er altså faldet over 70 procent på syv måneder.

Mandag var også slem på aktiemarkedet. Det store amerikanske indeks S&P 500 faldt med 3,9 procent, mens det danske C25-indeks faldt 2,4 procent.