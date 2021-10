OECD indgår aftale om global minimumsskat

Danmark og 135 andre lande i den internationale økonomiske samarbejdsorganisation OECD har fredag indgået aftale om en global minimumsskat på 15 procent.

Det oplyser Skatteministeriet om aftalen, der skal hindre store selskaber i at søge i skattely.

- Det er en historisk aftale, der for første gang nogensinde sætter en effektiv global bund under selskabsskatten og skaber en mere retfærdig beskatning af verdens største selskaber.

Det siger skatteminister Morten Bødskov (S) i en meddelelse.

De 15 procent er en global minimumsskattesats.

Aftalen blev indgået inden for rammerne af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og blev allerede i juli godkendt af G20-landenes ledere.

Ifølge udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), havde man ikke turde drømme om at lave en sådan aftale for bare få år siden.

Han siger, at aftalen især skal fungere som et redskab imod ulige konkurrence.

- Vi har desværre et system i dag, som ikke er fair. Vi har små og mellemstore virksomheder, som ikke kan lave skattespekulation, som de store multinationale selskaber kan.

- De små og mellemstore selskaber har en konkurrenceudfordring, fordi de store selskaber kan flytte deres overskud hen, hvor de ikke skal betale skat, siger han.

Oktober i år var deadline for at lægge de sidste detaljer i planen på plads, og det er nu sket.

Ungarn har fredag eftermiddag, som det sidste land i EU, tilsluttet sig aftalen.

Torsdag valgte også regeringen i Irland at sige ja til en aftale om at hæve skatten til mindst 15 procent.

Irland havde ellers modsat sig ændringen på grund af den lave selskabsskat i landet, der har trukket store selskaber som Google og Apple til Irland. Landet er også blevet beskyldt for at fungere som et skattely netop på grund af den relativt lave skat.

Fire lande har endnu ikke tilsluttet sig aftalen, skriver OECD. Det er Kenya, Nigeria, Pakistan og Sri Lanka.

Tidligere, da aftalen endnu var under udarbejdelse, har den fået kritik for mest at tilgodese verdens rigeste lande og ikke udviklingslandene.