Økonomer: Muligt inflationsdyk på vej

Flere økonomer mener, at et dyk i inflationen er på vej.

- Jeg tror, at vi vil se, at inflationen kommer til at falde ned omkring de ni procent. Det er altså et ret stort fald i inflationen, siger Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank.

Udmeldingerne kommer dagen inden, at Danmarks Statistik mandag offentliggør inflationstal fra november.

Også Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, forventer, at inflationen vil skrumpe.

- Min hovedforventning er, at den (inflationen, red.), kommer til at falde, når vi får nye tal i morgen fra Danmarks Statistik, siger han.

Inflationen er på det højeste niveau i 40 år, og det seneste år er forbrugerpriserne kun gået en vej - op.

I oktober måned lå forbrugerpriserne 10,1 procent højere, end de lå samme måned sidste år.

Søren Kristensen peger på energipriserne som den største årsag til det ventede inflationsdyk.

- Den overvejende grund til det er det store fald i gas- og elpriserne, som vi har set hen over efteråret og i begyndelsen af vinteren. Det forventer vi altså nu slår igennem på inflationen, siger han.

Jeppe Juul Borre er enig i, at energipriserne har stor betydning. Han nævner også faldende fødevarepriser, råvarepriser og fragtrater som ting, der peger ned for inflationen.

Samtidig understreger han, at 'intet er mejslet i sten'.

- Fordi der er nogle store jokere. Det er energiprisernes videre udvikling herfra, siger han.

Af lige så stor betydning er, hvor mange virksomheder, der forventer at hæve priserne overfor deres kunder med forsinkelse.

- Det kan holde inflationen oppe, siger Jeppe Juul Borre.

Adspurgt om forventningen er, at den faldende inflation vil blive ved med at skrumpe, svarer Søren Kristensen klart:

- Ja, det er det. Måske med et par bump på vejen, hvor vi nogle måneder kan se små stigninger igen. Men overordnet set er det min klare forventning, at kursen nu er sat mod en lavere inflation i 2023, siger han.

Også Jeppe Juul Borre mener - med forbehold for førnævnte jokere - at vi 2023 kan se ind i lavere inflation.

- Det er min forventning, at inflationen også vil spise sig selv næste år, og at vi mod slutningen af 2023 kan stå med en inflation tættere på de to, tre eller fire procent i forhold til de ti procent, vi står med i øjeblikket, siger han.

