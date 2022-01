Økonomer ser faresignal ved laveste antal huse til salg i 16 år

Der er blevet længere mellem villaer og rækkehuse med et til-salg-skilt i forhaven.

Man skal faktisk tilbage til tiden op til finanskrisen for at finde et lavere antal. Det vækker bekymring blandt flere økonomer, der ser risiko for, at boligmarkedet kommer ud af balance.

Der var ved indgangen til det nye år helt præcist 23.300 villaer og rækkehuse til salg på landsplan. Det viser tal fra Boligsiden.

Man skal tilbage til februar 2006 for at finde færre huse til salg, viser en opgørelse fra Finans Danmark.

Det hører med til historien, at antallet af boliger til salg normalvis falder i vintermånederne, men i Nordea giver tallene panderynker hos boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.

- Boligmarkedet har været nærmest overophedet de seneste to år. Når udbuddet nu er dykket til et tæt på rekordlavt niveau, er det virkelig sælgers marked, og vi kan godt frygte, at der kommer en ny optur på boligmarkedet.

- Hvis priserne stiger alt for meget, risikerer vi en periode med efterfølgende prisfald. Der er ingen, der har interesse i, at boligmarkedet kommer ud af balance, siger hun.

Ifølge Boligsiden er huspriserne siden februar 2020 steget med knap 19 procent på landsplan.

En nedtur på boligmarkedet kan især risikere at skabe problemer for de boligejere, som har købt et hus, der så falder så meget i værdi, at de bliver teknisk insolvente - altså skylder mere væk, end huset er værd.

- Priserne er fløjet afsted under corona, og hvis den retning fortsætter, kan man frygte, at vi på et tidspunkt står et sted, hvor mange boligkøbere vil have købt til højere priser, end de risikerer at falde til, siger Lise Nytoft Bergmann.

Hos Arbejdernes Landsbank ser cheføkonom Jeppe Juul Borre også mulige faresignaler, hvis priserne igen tager et stort spring i vejret.

- Det risikerer at give priserne ny flyvehøjde, og nye mærkbare prisstigninger kan sende boligmarkedet ud af balance.

- Nye kraftige stigninger i boligpriserne er ikke vores forventning, men det er en risiko, vi skal være opmærksomme på, siger han i en kommentar.

Jeppe Juul Borre påpeger, at han forventer et stigende boligudbud i løbet af foråret.