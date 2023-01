Økonomien er i modvind

Det smitter af på bankernes kundetække, at økonomien er sendt i modvind.

I en ny analyse fra Voxmeter falder bedømmelsen af 16 af landets 20 største banker. Den er lavet blandt 62.000 bankkunder.

Et sådant fald ses ifølge Voxmeters administrerende direktør Christian Stjer typisk, når forbrugernes købeevne i stigende grad udhules.

Kundernes behov for at snakke med banken kan stige med et presset budget. Her oplever flere, at bankerne ikke lever op til det, de forventer.

- Der er sandsynligvis et øget pres på kontakten med banken, og derfor har de måske ikke altid de nødvendige ressourcer, siger Stjer.

- Der kommer også et øget pres fra folk, der vil have finansiering, men som er i en situation, hvor de ikke har økonomi til, at det indfris.

Annonce:

Det største fald ses hos Andelskassen. Her kan en årsag være, at kunderne mangler information om bankens processer, vilkår og ydelser.

Herefter følger Middelfart Sparekasse, som selv peger på, at det kan være et efterskælv af en sammenlægning med Folkesparekassen, der betød op mod 10.000 nye kunder.

Som noget af det første skulle kunderne legitimere sig, og derfor var noget af den første kontakt altså i den mere bøvlede afdeling.

- Vi er i gang med at opbygge et lige så godt forhold til dem som de kunder, vi allerede har, siger kommunikationsdirektør Bjarne Jacobsen.

Han peger på, det skal ske i den løbende dialog og med tilgængelighed.

En af de få banker, hvor bedømmelsen er steget, er Danske Bank, der dog stadig frister en tilværelse i bunden af ranglisten.

Ifølge Mark Wraa-Hansen, der er chef for bankens privatkunder, er det ingen overraskelse, at de tidligere dårlige sager har ramt bankens image.

Annonce:

Det arbejder banken på at rette op på, og han glæder sig over, at banken for andet år i træk er den, der går mest frem.

- Det arbejde vil vi fortsætte med, samtidig med at vi hele tiden forsøger at forbedre os, så vi bliver en bedre bank til gavn for vores kunder, siger Mark Wraa-Hansen i en skriftlig kommentar.