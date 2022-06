Økonomisk nedtur er vendt for Flying Tiger

Flere års økonomisk krise ser ud til at være slut for Flying Tiger Copenhagen

Flying Tiger Copenhagen har leveret det bedste årsresultat siden 2015.

Resultatet kommer i kølvandet på flere års økonomisk krise for virksomheden.

Det skriver Finans.

Meget stolt

Butikskæden leverede i 2021 et driftsresultat på 950 mio. kr. før særlige poster og et årsresultat på 108 mio. kr.

Til sammenligning leverede Flying Tiger Copenhagen et underskud på 1,5 mia. kr. i 2020.

- Vi er meget stolte over at levere et driftsresultat på næsten 1 mia. kr. i 2021, som i lange perioder har været præget af hård modvind fra coronanedlukninger og udfordringer i logistikkæderne, siger Martin Jermiin, der er administrerende direktør for selskabet Zebra A/S, der ejer Flying Tiger Copenhagen, til Finans.

Ifølge Finans omsatte Flying Tiger Copenhagen for over 5 mia. kr. før coronakrisen.