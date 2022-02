Øresundsbroen led stadig under covid-19 i 2021

Covid-19 og de medfølgende rejserestriktioner satte igen i 2021 sit tydelige præg på Øresundsbroens resultater. Det viser regnskabet for broen, der er udsendt fredag morgen.

Sammenlignet med 2019 er både indtægter og driftsresultat fortsat langt bagud. I de første tre måneder af 2021 var trafikken over broen 60 procent lavere end de første tre måneder af 2019.

- Vores årsregnskab viser tydeligt, at restriktionerne har ramt rejserne over sundet hårdt, men at der stadig er mange, der har brug for at rejse over broen til arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter.

- Mange mennesker lever deres daglige liv i to lande, og det skal være lettere, ikke sværere, at krydse Øresund, skriver Linus Eriksson, administrerende direktør for Øresundsbroen, i en pressemeddelelse.

De samlede indtægter for broen landede i 2021 på 1,6 milliarder kroner. Bedre end 2020's 1,5 milliarder kroner men langt mindre end 2019's 2,0 milliarder kroner.

Resultatet af den primære drift lød i 2021 på 1,1 milliarder. Et skridt op fra 2020 men igen langt under 2019's 1,5 milliarder kroner.

- Personbiltrafikken faldt med 39,2 procent i forhold til 2019. Heraf fritidstrafikken med 43,1 procent, kontanttrafikken med 36,8 procent og erhvervstrafikken med 53,8 procent.

- Pendlertrafikken faldt mindre, nemlig med 28,1 procent. Og bustrafikken havde det største fald på 62,7 procent, står der i meddelelsen.