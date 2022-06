Ørsteds topchef erkender fejl i starten af Ukraine-krigen

Ørsteds topchef, Mads Nipper, mener i dag, at han begik store fejl, da Rusland invaderede Ukraine.

Det siger han i et interview med Avisen Danmark i en podcast ved navn 'Toppen taler'.

- Jeg fejlede i at forstå, hvor følelsesmæssigt ophedet hele situationen var. Og det at svare faktuelt på noget, der er så følelsesmæssigt, det går bare ikke. Og det endte også med at eksplodere i hænderne på os, siger han.

Årsagen til, at der var stor fokus på Ørsted ved krigens begyndelse, er, at Ørsted købte gas af det russiske gasselskab Gazprom.

Mads Nipper mener, at han begik den første fejl, da han i et skriftligt svar til et medie blot forholdt sig til Ørsteds kontraktlige forpligtelser til Gazprom.

- Vi fremstod tonedøve og lidt ligeglade med krigen, siger han i interviewet.

Han mener i stedet, at Ørsted skulle have fokuseret på alle de øvrige beslutninger, der var blevet truffet om at stoppe med at lave forretning med Rusland.

Ørsted, som er ejet af den danske stat, køber masser af gas fra det Putin-ejede Gazprom. Ingen i regeringen har en løsning og flere ministre 'sender lorten videre.' Socialdemokratiet sidder i saksen, mener politiske kommentator Joachim B. Olsen.

I starten af marts offentliggjorde Ørsted, at man ikke ville forlænge kontrakten med russiske Gazprom, når den udløb i 2030.

Men det blev også slået fast, at Ørsted ikke kunne komme ud af aftalen.

Da Rusland invaderede Ukraine opfordrede flere parter Ørsted til at stoppe med at handle med Rusland, og der kom stort fokus på, at Danmark skal være uafhængig af russisk gas.

Til Avisen Danmark siger Mads Nipper, at beslutningen om ikke at bryde kontrakten med Gazprom, var den rigtige. Han fortæller, at Rusland havde fået flere penge ud af det, hvis Ørsted havde brudt kontrakten.

Senere i krigen har Gazprom krævet, at Ørsted og andre europæiske energiselskaber betaler for russisk gas i den russiske valuta, rubler. Det har Ørsted blandt andre afvist.

Det betød, at Rusland lukkede for gassen til Danmark 1. juni.

Det har dog ikke medført, at Danmark har manglet gas. I hvert fald flød der stadig gas til Danmark via Tyskland.