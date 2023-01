OK opkøber elselskab

Energiselskabet OK vil være 'en større spiller på markedet for energiløsninger', og et skridt på vejen bliver at opkøbe elselskabet Elektron.

Det oplyser OK i en pressemeddelelse fredag,

OK-koncernen overtager den aarhusianske virksomhed, som leverer el til privatkunder. Virksomheden kommer til at fortsætte som et selvstændigt selskab med det samme team, og opkøbet kommer ikke til at påvirke virksomhedens kunder, skriver OK i pressemeddelelsen.

- Vores mål er at blive danskernes foretrukne, grønne energipartner til bolig og erhverv, og opkøb er én af vejene til at opnå den målsætning, lyder det fra Michael Lamberth, kommerciel direktør i OK.

Begejstring hos alle parter

- Elektron er en rigtig spændende virksomhed, der siden sin stiftelse i 2014 har oplevet stærk vækst. Det er en effektiv virksomhed med mange tilfredse kunder, og vi synes, det er et rigtig godt match. Derfor er vi selvfølgelig begejstrede over at være nået til enighed.

Stifterne af Elektron, Rasmus Hjorth Sindberg og Torben Marvin Jensen, udtrykker også begejstring for opkøbet.

- Vi har gentænkt en konservativ branche. Det starter ikke med et elværk, et kabel i jorden eller en måler på væggen. Det starter med en kunde, og alt, vi har gjort, udløber derfra, lyder det fra Rasmus Hjorth Sindberg

OK er også kendt for at være Danmarks største tankstationskæde, ligesom de er udbydere af mobiltelefoni, naturgas, elektricitet med mere.