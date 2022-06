Olieforbud: Derfor eksploderer benzinprisen ikke

Hver dag giver Ekstra Bladet dig et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Prisen på olie, og dermed brændstof som benzin og diesel, er allerede så skyhøje, at den sandsynligvis ikke vil stige væsentlig mere, på trods af at EU-landene er blevet enige om at forbyde to tredjedele af den russiske olie fra årsskiftet.

Det vurderer i hvert fald Jens Nærvig Pedersen, chefanalytiker med fokus på råvarer i Danske Bank.

- Planen fra EU svarer til, at vi cirka vil mangle omkring to millioner tønder olie om dagen, hvilket er en betydelig mængde. Så der er en ekstraordinær situation på oliemarkedet, der fuldt ud står på mål med oliekriserne i 1970'erne.

- Jeg mener dog, at der er et naturligt loft over olieprisen, før private og virksomheder helt frivilligt begynder at skrue kraftigt ned for forbruget og ændrer adfærd. For eksempel ved at arbejde mere hjemme, holde ferie hjemme og begynde at tage toget, siger han.

Olieprisen er tirsdag oppe på 123 dollars per tønde og dermed også til oliepri-toppen i marts.

Lavere efterspørgsel

En ændret adfærd hos virksomheder og forbrugere vil sænke efterspørgslen efter olie og dermed drive prisen ned.

Samtidig var den nu udmeldte sanktion fra EU om ved årets udgang at forbyde al russisk olie, der leveres med skib, også allerede ventet og dermed indpriset i markedet, fortæller Jens Nærvig Pedersen.

Han forventer dog, at man den kommende tid sagtens kan se store udsving i prisen.

- En ting er, at priserne ligger så højt som nu, men der kan også komme store udsving. Der kan godt være en uge, hvor benzinen måske koster 20 kroner literen, mens den ugen efter så falder tilbage igen, siger Jens Nærvig Pedersen.

Redningen

I adskillige måneder har man diskuteret mulige alternativer til den russiske olie på globalt plan, men det er yderst vanskeligt, da Rusland er verdens største eksportør af olie.

Skal vi undgå en situation, hvor et lavere forbrug af olie gennem ændret adfærd er det, der skal forhindre olieprisen i at stige væsentligt, kræver det derfor, at andre ting falder i hak.

- De olieproducerende lande i Mellemøsten i Opec skal mødes igen torsdag, og der er mulighed for, at de kan skrue op for produktionen. Hvis Saudi-Arabien virkelig skruede op, kunne de nok levere omkring en million tønder mere om dagen.

- Men Rusland sidder med i det, der hedder Oprec+, så der er også meget politik i det. Tidligere har Opec ikke været villig til at øge produktionen yderligere end planlagt inden krigen, siger Jens Nærvig Pedersen.

To jokere er at finde i Venezuela og Iran. Begge er underlagt skrappe internationale sanktioner og har derfor en betragtelig uudnyttet produktionskapacitet. Her er der dog igen tale om, at meget skal falde i hak, før de to lande igen kan få løftet sanktionerne.

Ser svært ud

Anderledes er det i USA. Her er ligger olieproducenter faktisk noget under niveauet fra før corona.

- Lige nu ser det svært ud, men olieproducenterne har rigtig mange gode grunde til at øge produktionen, fordi prisen er så høj. Så markedsmekanismen vil afhjælpe en del af det her.

- Jeg har dog svært ved at se, uanset hvordan det går den kommende tid, at vi kommer til at se, at olieprisen falder, siger han.

Måtte store økonomier i verden blive kastet ud i en recession på grund af den høje inflation, stigende renter og krigen i Ukraine, vil det også sænke olieprisen.