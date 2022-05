Oliegigant lander største overskud i 14 år

Høje olie- og gaspriser har fået milliarder til at sprøjte ud af olie- og gasselskabernes regnskaber i første kvartal. Torsdag var det oliegiganten Shells tur til at præsentere et milliard-overskud for første kvartal i år.

Overskuddet på 9,1 milliarder dollar, der svarer til 64 milliarder kroner, er ifølge erhvervsmediet CNBC det største overskud, som Shell har præsenteret siden 2008.

Shells omsætning er vokset med omkring 50 procent i årets første tre måneder, og væksten var derfor stor nok til at overvinde en nedskrivning på 27,5 milliarder kroner fra et exit fra Rusland efter landets invasion af Ukraine.

Det er ikke kun Shell, der har nydt godt af de højere energi- og oliepriser.

Tidligere har franske TotalEnergies og norske Equinor også præsenteret overskud, der langt overgik værditabet af de aktiviteter i Rusland, som selskaberne har forladt.

Undtagelsen, der har bekræftet reglen, var britiske BP, der tirsdag præsenterede et dundrende underskud.

BP præsenterede et underskud på 20,4 milliarder dollar - svarende til 144 milliarder kroner.

Her var det særligt en udgift på BP's exit fra Rusland på 25,5 milliarder dollar - svarende til 180 milliarder kroner - der sad som et par cementsko på den britiske bundlinje.

24. februar invaderede Rusland nabolandet Ukraine. Siden har en række vestlige lande indført sanktioner imod Rusland.

Så sent som onsdag varslede EU-Kommissionen et nyt forslag om at udfase import i EU af russisk olie over seks måneder.

Krigen og sanktionerne har ifølge nyhedsbureauet AFP ført til en bekymring i markedet for, at man kan få fat i al den olie, der er behov for.

Det har medført højere priser, og det har været en god forretning for olieselskaberne.

- Krigen i Ukraine er først og fremmest en menneskelig tragedie, skriver Shells topchef, Ben van Beurden, i forbindelse med regnskabet.

- Men det har også medført signifikante forstyrrelser til det globale energimarked, og det har vist, at sikker og stabil energi til en overkommelig pris ikke kan tages for givet.