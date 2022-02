Omikron stikker en kæp i hjulet på SAS' fremgang

Passagererne fortsætter med at vende tilbage til SAS, efter at flyselskabet under corona har været hårdt ramt af markant færre flyrejsende.

I januar har SAS således fløjet med 760.000 passagerer. Det er en stigning på hele 170 procent i forhold til samme måned sidste år.

Det oplyser SAS i en pressemeddelelse.

Den markante stigning i passagerantallet hænger sammen med, at der i januar sidste år var flere coronarestriktioner i mange lande og ikke lige så mange vaccinerede borgere, som det har været tilfældet i januar i år.

De forhold har bidraget til, at flere har valgt at rejse med fly i januar i år.

Den positive udvikling i januar er langtfra en ny tendens. De seneste måneder har SAS øget antallet af passagerer sammenlignet med samme tid året før.

Selv i en tid med restriktioner har SAS løftet passagerantallet, men fra februar er det slut med restriktioner.

Fra december sidste år til januar i år er antallet af passagerer dog gået tilbage, da der i december var 997.000 passagerer mod de 760.000 i januar.

Det forklarer SAS med spredningen af den mere smitsomme coronavariant omikron.

- Det kommer ikke som nogen overraskelse, at omikron havde en effekt på kundeefterspørgslen i løbet af måneden, da der blev indført yderligere rejserestriktioner på vores største markeder, siger Anko van der Werff, der er administrerende direktør i SAS, i meddelelsen.

Han fortæller også, at SAS' aktiviteter har været negativt påvirket af flere sygemeldinger. Det kan hænge sammen med, at personale har været smittet med corona.

- Vinter er generelt en stille sæson, og industrien står stadig overfor usikkerheder i forhold til udviklingen i pandemien, og SAS må fortsætte med at reagere på ændringer i efterspørgslen.

- Vi har dog på længere sigt en tro på, at efterspørgslen på at rejse vil stige, i takt med at restriktioner lempes, siger Anko van der Werff.