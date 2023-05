Omstridt selskab tilbagekalder over to millioner motionscykler

Den amerikanske virksomhed Peloton tilbagekalder over to millioner motionscykler efter anmeldelser om sæder, der er blevet løsrevet.

Det skriver avisen The New York Times.

Tilbagekaldelsen sendte torsdag amerikansk tid værdien af selskabets aktie ned med ni procent.

Det drejer sig specifikt om motionscykler af modellen PL-01, som er blevet solgt i USA mellem januar 2018 og marts 2023.

Ifølge USA's kommission for forbrugersikkerhed har selskabet modtaget 35 anmeldelser om sadelpinde, der er gået i stykker og har løsrevet sig fra cyklen, skriver The New York Times.

- Det har været vigtigt for Peloton proaktivt at engagere sikkerhedskommissionen for at adressere problemet, lyder det fra selskabet i en udtalelse.

Beslutningen om at tilbagekalde motionscyklerne er lidt af en kovending for Peloton, der før har afvist netop den udvej.

I 2021 begyndte selskabet dog også at tilbagekalde visse modeller af løbebånd.

Annonce:

Det skete efter, at sikkerhedskommissionen havde advaret om, at et barns død samt dusinvis af skader var blevet sat i forbindelse med udstyret.

John Foley, den daværende administrerende direktør for Peloton, sagde dengang, at selskabet havde begået en fejl ved at afvise at tilbagekalde løbebåndene.

I 2020 tilbagekaldte Peloton ifølge The New York Times også omkring 27.000 motionscykler efter at have modtaget over 100 anmeldelser om, at de gik i stykker, samt 16 anmeldelser om, at brugere havde lidt skader.

Efter at have vundet frem som amerikanernes foretrukne hjemmetræningsudstyr under coronapandemien er Peloton gået igennem en række negative sager og offentlig hån.

Blandt andet blev karakteren Mr. Big skrevet ud af efterfølger-serien til 'Sex and the City' ved at dø som følge af et slagtilfælde efter at have færdiggjort en tur på en Peloton-motionscykel.