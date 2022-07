Opgiver at hjælpe SAS-kunder

Det er næppe realistisk at få økonomisk kompensation fra luftfartsselskabet SAS for aflyste flyrejser.

Sådan lyder det ifølge Jyllands-Posten fra firmaet Flyhjælp, der nu opgaver at hjælpe kunder med at få kompensation, selvom de netop har til formål at hjælpe rejsende med at få kompensation ved flyforsinkelser og flyaflysninger.

- Med tanke på SAS’ økonomiske situation, herunder strejken der er dyr for dem, og det faktum, at de har søgt konkursbeskyttelse, vurderer vi, at det er vanskeligt at få pengene fra SAS. Derfor har vi taget beslutningen, siger direktør og grundlægger af Flyhjælp Gustav Frederik Thybo.

SAS er ramt af en omfattende strejke blandt 1000 piloter og en sympatistrejke blandt flymekanikerne.

En stor del af selskabets flyafgange er blevet aflyst, og nye aflysninger kommer hver dag til.

Op mod 30.000 passagerer om dagen berøres af strejken, har SAS tidligere oplyst.

Det medførte aflysninger i Københavns lufthavn da strejken startede i sidste uge.

Ifølge EU's flypassagerrettigheder har man ret til kompensation, hvis det fly, man skulle have været med, bliver aflyst som konsekvens af strejke.

Det kan ske, ved at man bliver ombooket til en anden afgang, en anden transportform eller får pengene retur for billetten.

SAS' pressechef i Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji, oplyser til Jyllands-Posten, at flyselskabet følger alle gældende love og regler, når det gælder kompensation.

Hun opfordrer passagererne til at orientere sig om strejken på SAS' hjemmeside.

Et andet selskab, der også assisterer rejsende med at skaffe kompensation for aflyste fly, er Flypenge.dk.

Her ser man anderledes på sagen og vil fortsat hjælpe SAS-kunder med at rette økonomisk krav mod selskabet, lyder det fra direktør Dekan Salar.