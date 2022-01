Opgørelse: Tre ud af ti voksne betalte negative renter i 2021

Størstedelen af de voksne danskere har ikke betalt negative renter i 2021.

Det viser en opgørelse fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for blandt andet banker og realkreditinstitutter.

Ifølge Finans Danmarks beregninger er det kun tre ud af ti voksne danskere, der har betalt negative renter i 2021.

Det betegner cheføkonom i Finans Danmark Niels Arne Dam som 'ret få'.

- Vores tal viser, at over syv ud af ti voksne danskere ikke har været berørt af negative renter i løbet af 2021.

- Så det er altså fortsat ret få, som rent faktisk bliver mødt med en regning i banken, siger Niels Arne Dam i en pressemeddelelse.

Helt præcist er det 31 procent af de voksne danskere med en bankkonto, der i 2021 har været ramt af negative renter.

For 16 procent - godt halvdelen af de berørte - har det betydet en regning på under 600 kroner.

For fem procent har regningen været på 600-1200 kroner, fire procent har betalt 1200-2400 kroner, og seks procent har betalt over 2400 kroner.

Udgifterne er beregnet før skat. Negative renter kan dog trækkes fra i skat.

- Jeg hæfter mig ved, at blandt de tre ud af ti danskere, som rent faktisk skal betale negative renter, slipper de fleste altså med ganske små beløb.

- Lidt flere end halvdelen af dem betaler faktisk under 400 kroner om året, når man tager højde for, at de negative renter kan trækkes fra i skat, siger Niels Arne Dam.

Der er visse forbehold omkring opgørelsen.

Den er eksempelvis baseret på, hvor mange penge de voksne havde stående i banken i slutningen af 2020.

Årsagen er, at der ikke er nyere tal tilgængelige, forklarer Finans Danmark.

I 2019 begyndte Jyske Bank som den første bank i Danmark at indføre negative renter på indeståender. Det vil sige de penge, man har i banken.

Siden fulgte flere banker trop, og for nylig har Lunar Bank, der var den sidste bank uden negative renter, også indført negative renter.

Baggrunden for de negative renter er, at Nationalbanken, der er bankernes bank, har indført negative renter, og det derfor koster bankerne penge at have penge stående i Nationalbanken.