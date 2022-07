Opturen fortsætter for C25-indekset

Fredag morgen fortsætter opturen for det danske eliteindeks, C25.

Indekset er således i skrivende stund oppe med 1,3 procent.

Derved fortsætter C25-indekset opturen fra torsdag, hvor det var steget med hele 2,9 procent, da markedet lukkede.

I går var det især én aktie, nemlig Vestas, som trak indekset op og endte med at stige knap 16 procent.

Fredag stiger Vestas igen, nu med knap 3 procent.

Også Ambu og Rockwool har en god dag på markedet med en stigning på henholdsvis 3 og 5 procent.

Derfor steg Vestas

Årsagen til Vestas' himmelflugt torsdag finder man på den anden side af Atlanten.

Her er demokraterne i Senatet nemlig blevet enige om et forslag til en ny grøn energiaftale, og det får vindgiganten til at brage frem.

Aftalen er endnu ikke stemt igennem i hverken Senatet eller i Repræsentanternes Hus, så den er ikke endeligt vedtaget.

Ifølge CNN vil aftalen, såfremt den bliver vedtaget, betyde, at der bliver investeret 369 milliarder dollars i energi.

Langt størstedelen heraf skal gå til grøn energi.

