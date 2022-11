Otteårig pige befriet efter års indespærring i tysk by

En otteårig tysk pige er blevet befriet, efter angiveligt at have været indespærret af sin mor og bedsteforældre i Attendorn i det vestlige Tyskland, siden hun var under et år gammel.

Det skriver flere internationale medier, herunder den britiske avis The Guardian.

Ifølge avisen er pigen så underudviklet, at hun knap er i stand til at gå på trapper. I tyske medier bliver hun kaldt 'Maria'.

Myndighederne efterforsker nu sagen.

- Hun kan ikke have fået mange glimt af verden udenfor, lyder det fra anklager Patrick Baron von Grotthuss til The Guardian.

Den otteårige blev befriet 23. september. De læger, der efterfølgende undersøgte hende, har ikke fundet nogen tegn på mishandling. Det fremgår af en udtalelse fra den lokale kommune, skriver avisen.

Pigen har efterfølgende selv fortalt, at hun aldrig har været i en skov, set en eng eller kørt i bil. Hun er i stand til at gå og tale.

Under politiafhøringerne har både pigens mor og bedsteforældre nægtet at udtale sig. Derfor kender hverken myndigheder eller medier til en årsag for indespærringen.

I 2015 informerede pigens mor de lokale myndigheder om, at hun sammen med sit barn ville flytte til det sydvestlige Italien.

Da pigens far i september samme år gik til myndighederne, fordi han havde set pigen og moren i den tyske by, gik myndighederne videre til bedsteforældrene.

Her fik de at vide, at mor og datter boede i Italien.

I juli tippede et ægtepar politiet om et rygte, der gik på, at en nu otteårig blev holdt skjult af sine bedsteforældre.

Moren, der menes at være 47 år, kan risikere op til ti års fængsel.