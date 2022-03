På denne dato kan du se din årsopgørelse

Sidste år fik 900.000 danskere et samlet skattesmæk på over syv milliarder kroner

Datoen for, hvornår du kan se og rette i din opgørelse for 2021, falder i år mandag 14. marts.

Det fremgår af Skats hjemmeside.

Traditionelt set plejer Skat dog at åbne for, at man kan tilgå årsopgørelsen før tid, nemlig fredagen inden.

Du skal derfor forvente at kunne rette i din årsopgørelse allerede 11. marts.

Stort smæk sidste år

Det kræver dog, at du væbner dig med en god portion tålmodighed. Det skaber nemlig ofte enorme køer, når danskerne vælter ind på Skats hjemmeside for at tjekke, om de skal have penge tilbage, eller om de står til at få et skattesmæk.

Er du en af dem, der skal have penge tilbage, vil pengene ryge ind på din konto i midten af april.

I nogle tilfælde kan det dog godt tage lidt længere tid. Det kan for eksempel være, hvis du eller din ægtefælle skylder penge til det offentlige.

I så fald bliver din overskydende skat brugt til at betale af på gælden. Sidste frist for at indberette ændringer til årsopgørelsen er 1. maj.

Hele 900.000 danskere fik sidste år et samlet skattesmæk på over syv milliarder kroner. Det svarer til et gennemsnitligt smæk på cirka 8000 kroner pr. borger, hvilket er det højeste niveau i ti år.

