På fredag skal 22 milliarder kroner falde

På fredag skal danske virksomheder tilbagebetale en rigtig stor regning.

1. april skal 46.200 virksomheder nemlig tilbagebetale næsten 22,2 milliarder kroner i rentefrie moms- og A-skattelån til Skat. Det er de såkaldte coronalån.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Ifølge statistikbanken svarer de 46.200 virksomheder til 15 procent af samtlige aktive virksomheder i Danmark. Det er altså en ikke uvæsentlig andel.

Afgørende

De rentefrie coronalån blev udstedt under coronakrisen af den danske stat for at holde hånden under virksomhederne.

Nu er tiden så kommet til, at staten vil have betalt pengene tilbage.

I Dansk Industri vurderer cheføkonom Allan Sørensen, at lånene har reddet rigtig mange virksomheder fra at gå konkurs.

- Lånene har været fuldstændig afgørende for at få virksomhederne helskindet igennem perioder med skrappe restriktioner og tvangslukninger, siger Allan Sørensen.

Han peger på, at antallet af konkurser har ligget på et meget lavt niveau under coronakrisen.

Det skyldes især mulighederne for rentefrie lån og kompensation for løn og faste udgifter, siger Allan Sørensen.

- I en tid uden indtægter har det været afgørende med gode lånemuligheder for at holde konkurserne for døren, siger han.

Lånt flest penge

I opgørelsen fra Danmarks Statistik fremgår det, at det især er restauranter, som har optaget coronalån.

Næsten 3900 restauranter - eller en tredjedel af samtlige virksomheder i branchen - har optaget lån.

Tilsammen har de lånt for lidt over 1,3 milliarder kroner. Det svarer til seks procent af det samlede beløb, der er lånt for. Det er den største procentvise andel af samtlige branchegrupper.

Restauranter er også den branchegruppe, der har modtaget den største støtte fra coronahjælpepakker i forhold til lønkompensation, faste omkostninger eller mistet omsætning..