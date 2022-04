På randen af bankerot

Vi har brug for hjælp. Nu.

Sådan har budskabet lydt fra Sri Lankas regering, der har rakt ud til Den Internationale Valutafond for at få en hjælpepakke til landets økonomi, der er på randen af kollaps.

Valutafonden har sandsynligvis en række reformkrav, før de vil åbne pengekassen, og den er tilsyneladende ikke blevet åbnet endnu.

'Fra 18-22. april havde Sri Lankas delegation og IMF frugtbare, teknisk diskussioner om myndighedernes anmodning om en IMF-hjælpepakke. Diskussionerne dækkede nylige økonomiske og finansielle udviklinger i Sri Lanka, nødvendigheden af at implementere en troværdig og sammenhængende strategi for at genoprette makroøkonomisk stabilitet,' lød det i en erklæring fra IMF lørdag.

Artiklen fortsætter under billedet.



Protesterne i Sri Lanka har stået på i flere uger. Her er det fra 17. april foran præsident Gotabaya Rajapaksas embedsbolig i landets største by Colombo. Foto: Ishara S. Kodikara / Ritzau Scanpix

Milliarder

Sri Lanka har ifølge BBC allerede overskredet fristen for at betale renter og afdrag på sin statsgæld på 35,6 milliarder dollars, da pandemien og krigen i Ukraine ifølge Sri Lankas regering gjorde det 'umuligt' at betale.

Reglerne tilsiger dog, at et land har 30 dage, efter en overskredet deadline for betaling af renter eller afdrag på statsgæld, til at betale beløbet, før det betragtes som en statsbankerot.

Det internationale kreditvurderingsbureau Moody's, der vurderer lande og virksomheders kreditværdighed, er Sri Lanka sandsynligvis 'i eller tæt på en statsbankerot,' når det kommer til at kunne honorere forpligtelserne over for udenlandske indehavere af Sri Lankanske statsobligationer, skriver BBC.

Corona

Øen ud for Indiens sydkyst med 22 millioner indbyggere har en økonomi, der er meget afhængig af turisme, hvorfor coronapandemien selvsagt har ramt landets økonomi voldsomt hårdt.

Samtidig har råvareprisernes himmelflugt i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine eroderet landets fattigstes købekraft yderligere i en grad, der har medført problemer med helt basale fornødenheder. Det har ført til store demonstrationer i landet og krav om præsident Gotabaya Rajapaksas afgang.

Verdensbanken er allerede på vej med en hjælpepakke til Sri Lankas, der blandt andet skal gå til mad og medicin til landets mest udsatte.

Men også IMF lægger vægt på, at landets udsatte skal have en større grad af hjælp end i dag fra regeringen i form af 'et stærkere socialt sikkerhedsnet for at afbøde konsekvenserne af den nuværende økonomiske krise,' fremgår det af IMF's erklæring.

Sri Lanka blev selvstændigt fra Storbritannien i 1948.