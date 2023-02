På trods af rekordregnskab: Mærsk-aktier i limbo

Mærsk har netop slået danmarksrekorden, da de præsenterede et overskud på svimlende 203 milliarder kroner i 2022.

Men da børsen i dag åbnede, faldt både Mærsks A- og B-aktier omkring 4 procent i værdi. En ændring, som investeringsøkonom ved Nordnet Per Hansen kalder 'lidt voldsom'.

- Det, der gør, at den går baglæns fra starten, er, at deres forventninger for 2023 ligger lidt under det, der er den generelle forventning fra investorer og analytikere, lyder forklaringen fra Per Hansen.

Rød til grøn

Siden er både A- og B-aktien dog gået fra røde til grønne tal, og ligger nu i et plus på over 2 procent. Det har investeringsøkonomen da også en forklaring på.

- Det fortæller noget om nervøsitet og usikkerhed blandt investorer og analytikere. De har forsøgt at afkode situationen og finde ud af, om man har underspillet lidt fra Mærsks side. Der er nemlig enormt meget spil i det.

- Men det tyder på, at der er kommet en opfattelse af, at udgangspunktet for forventningerne for 2023 var mere forsigtige, og at det er noget, man kan opjustere senere, og ikke et pessismistisk udgangspunkt, lyder forklaringen.

Oven på regnskabet har Mærsk samtidig meldt ud, at der falder et udbytte af aktierne på 4.300 kroner pr. aktie. Til sammenligning lød udbyttet i 2021 på mere beskedne 2.500 kroner mod blot 330 kroner i coronaåret 2020.